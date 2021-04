D’après 10 Sport, l’ASSE songe à Gravillon, le défenseur de Lorient prêté par l’Inter Milan.

Claude Puel n’a pas encore terminé la saison qu’il songe déjà à préparer la suivante. Et parmi ses chantiers, il y a le secteur défensif. Soucieux de recruter un axial et un latéral, l’entraîneur stéphanois a plusieurs noms en tête. Et l’un d’eux évolue en Ligue 1.

Gravillon ciblé

Le site du 10 Sport affirme que l’ASSE pense à Andrew Gravillon, le défenseur de Lorient. A 23 ans, il n’est que prêté chez les Merlus et appartient à l’Inter Milan. Une offre pourrait donc partir prochainement pour tenter de le récupérer. Un montant de 5 millions d’euros devrait suffire à convaincre les dirigeants milanais. En Ligue 1, Montpellier serait aussi intéressé.