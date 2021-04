Arkadiusz Milik a débarqué à l’OM en célibataire. Il y a quelques mois, il s’est séparé de Jessica. Avec, très certainement, des regrets…

Recruté pour devenir le nouveau grand attaquant de l’OM, Arkadiusz Milik a encore quelques buts à inscrire pour convaincre son monde. Même si, déjà, nombreux sont les supporters à vouloir qu’il reste. Et visiblement, à Marseille, le Polonais se sent bien. On le voit poster des images de lui dans la région, tout sourire. Pourtant, c’est en célibataire qu’il a posé ses valises à l’OM.

Jessica, c’est terminé

Après une grande histoire d’amour de 7 ans, Arkadiusz Milik et Jessica Ziolek ont dit stop. On ne connait pas les conditions de leur rupture mais il semblerait que la situation à Naples, devenue très compliquée pour le Polonais, n’y soit pas étrangère. Et en jetant un œil sur la ravissante polonaise, on peut comprendre pourquoi l’attaquant a eu du mal à digérer la séparation…