Pour financer l’arrivée de Leo Messi, le PSG a besoin d’une belle vente. Et celle de Mauro Icardi apparait comme prioritaire.

Le PSG se tient prêt pour Leo Messi. Doha sait que l’Argentin est à un carrefour de sa carrière et qu’il est plus que jamais prêt à partir si son club ne lui offre pas assez d’argent. Pour cela, Paris avance petit à petit vers une offensive.

Icardi vendu pour Messi

Financièrement, le PSG peut faire venir Messi. Mais pour cela, Leonardo souhaiterait faire un peu de place. Après avoir libéré Cavani et Thiago Silva, il serait bon de faire l’économie d’un autre gros salaire. Celui d’Icardi, par exemple. Sa compagne n’arrête pas de vouloir le faire revenir en Italie, Paris pour se saisir de cette opportunité pour le vendre, renflouer les caisses avec un chèque de 50 millions d’euros et ainsi permettre à Messi de venir. L’entente Messi/Icardi n’est pas bonne, donc raison de plus éjecter l’ancien de l’Inter Milan…