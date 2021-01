Le FC Barcelone est dans une situation financière telle que le club pourrait être contraint de vendre. Même si Messi s’en va.

De plus en plus d’informations remontent au sujet de l’état de santé du Barça. Et on comprend mieux, désormais, pourquoi le club a laissé filer Luis Suarez l’été dernier. Pris à la gorge, le club catalan n’a pas d’autre choix que de faire des économies. La perte de Leo Messi, en juin prochain, est inévitable.

Griezmann, pour se donner de l’air

Mais le départ de Messi ne suffira peut-être pas à résoudre tous les maux financiers du club. Certes, l’économie de salaire sera colossale. Mais pour vraiment se remettre sur pied, le FC Barcelone aura sûrement besoin d’une vente. En première ligne, on retrouve Antoine Griezmann. Pisté par la Juventus, Manchester United ou Manchester City, le Français pourrait rapporter 100 millions d’euros. Une rentrée d’argent pour se remettre sur de bons rails.