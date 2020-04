L’international autrichien du Bayern Munich reproche à ses dirigeants de ne pas avoir tenu une promesse.

David Alaba, le joueur polyvalent du Bayern Munich a récemment évoqué la possibilité de changer d’air l’été prochain lors du mercato. L’international autrichien a clairement ouvert la porte aux cadors de la Liga. Le joueur, qui refuse de prolonger son contrat qui prendra fin en 2021 serait bien décidé à partir en fin de saison.

Promesses non tenues

Il faut dire qu’en 2016, quand il avait prolongé son contrat, Alaba avait passé un accord avec ses dirigeants en ce qui concerne son positionnement. Alaba voulait jouer plus souvent au milieu de terrain et ses dirigeants lui avaient fait des promesses… qu’ils n’ont pas tenues. Frustré, Alaba aurait pris la décision de quitter le Bayern depuis un long moment selon la presse allemande. Et l’Espagne est clairement sa priorité.