Antoine Griezmann ne souhaite pas quitter l’Espagne où il se sent bien.

Alors qu’il n’arrive pas à trouver ses marques en Catalogne, Antoine Griezmann pourrait bien être poussé vers la sortie cet été par ses dirigeants. Son club voulant recrutant Neymar, l’international français aurait été proposé au PSG. Une arrivée du champion du monde 2018 à Paris ne serait pas impossible. Même si certains obstacles semblent pour l’instant insurmontables.

Pas impossible, mais…

Il y a tout d’abord le fait que Griezmann n’a jamais été un grand supporter du PSG. Plus jeune, ce sont des clubs comme l’OL ou le rival phocéen qui attiraient plus Griezmann. Mais c’est surtout le fait que Griezmann et sa famille se plaisent en Espagne qui pourrait faire capoter ce deal. Et s’il devait un jour quitter la Liga, Griezmann envisagerait certainement d’autres championnats avant la Ligue 1.