Le Bayern Munich est bien parti pour recruter Leroy Sané en fin de saison.

Visiblement bien décidé à se renforcer l’été prochain, le Bayern Munich pourrait rapidement un premier gros coup en vue de la prochaine intersaison. Selon plusieurs sources, le club bavarois est bien parti pour boucler le recrutement de Leroy Sané.

Sané vers Munich ?

Courtisé depuis l’été dernier par le Bayern l’international allemand est plus que jamais sur les tablettes du Bayern. Et Manchester City, qui est dans le viseur de l’UEFA serait désormais très ouvert à l’idée de vendre son joueur qui n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. Et qui refuse de prolonger.