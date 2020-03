Le transfert de Morgan Sanson en fin de saison ne plus aucun doute.

Courtisé par plusieurs clubs anglais l’été dernier, mais aussi au mois de janvier, Morgan Sanson a refusé de quitter l’OM lors des derniers mercato. Mais le milieu de terrain de 25 ans changera certainement d’air en fin de saison. L’OM va avoir besoin de vendre pour 60 millions d’euros pour rentrer dans les clous du fairplay financier et son transfert fera du bien aux finances du club.

Sanson vers l’Angleterre ?

Et les enchères ont déjà commencé pour l’ancien joueur de Montpellier. Selon la presse anglaise, plusieurs clubs de Premier League veulent le recruter l’été prochain. Everton, West Ham, Southampton, Manchester United et Tottenham sont sur le coup et ont prévu de passer à l’action. Une bonne nouvelle pour les finances marseillaises.