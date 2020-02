Les négociations entre Sergio Ramos et Florentino Pérez sont très tendues.

Sergio Ramos n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison. Une situation qui ne plaît ni au Real Madrid, ni à son capitaine. Les deux parties ont donc entamé des négociations pour prolonger. Mais alors que Sergio Ramos veut un nouveau contrat de plusieurs années, Florentino Pérez veut seulement le prolonger d’un an.

Ramos ne se sent pas respecté

Ramos, qui a désormais 33 ans, estime que c’est un manque de reconnaissance de la part de son club. Resigner jusqu’en 2022 est impensable pour le capitaine merengue qui pourrait bien aller au clash et demander son transfert en fin de saison.