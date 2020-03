Le Bayern Munich ne veut pas passer à côté de Leroy Sané en fin de saison.

Le Bayern Munich pourrait bien réaliser l’un des gros coups du prochain mercato estival. Le club bavarois est en effet revenu à la charge pour Leroy Sané, la star allemande de Manchester City.

Sané au Bayern !

Le Bayern a fait de l’international allemand sa priorité et l’intérêt est plus que jamais réciproque. Sané souhaite quitter Manchester City depuis l’été dernier et la récente sanction infligée par l’UEFA au club ne le fera pas changer d’avis. Sané semble promis au Bayern qui pourrait mettre une petite fortune sur le joueur de 24 ans.