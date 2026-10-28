Wembanyama : les Spurs valent 5,6 milliards, mais cet argent ne dort pas dans leur caisse

La valorisation estimée des Spurs atteint 5,6 milliards de dollars, en hausse de 27 % sur un an. La franchise de Victor Wembanyama profite d’un marché NBA en pleine expansion. Ce chiffre spectaculaire représente toutefois une valeur d’entreprise, pas un budget disponible pour recruter.

L’estimation publiée le 16 octobre place San Antonio au quinzième rang des franchises NBA. Elle accompagne un projet sportif construit autour de Wembanyama et des réflexions sur une nouvelle salle. Il serait cependant trop simple d’attribuer toute la progression au Français. La hausse concerne l’ensemble de la ligue et repose aussi sur les revenus audiovisuels, les transactions récentes et les perspectives commerciales.

Une hausse de valeur ne constitue pas une rentrée d’argent

Une valorisation cherche à estimer ce qu’une entreprise représente économiquement, en tenant compte notamment de ses revenus et de ses perspectives. Elle ne signifie pas qu’un acheteur a versé cette somme. Elle ne permet pas davantage aux dirigeants d’utiliser immédiatement 5,6 milliards pour payer des joueurs.

La distinction est essentielle dans une ligue où les dépenses sportives restent encadrées par des règles propres. La richesse théorique des propriétaires ou la valeur de la franchise ne supprime pas ces contraintes. Un effectif doit toujours être construit à partir de contrats et d’arbitrages précis.

Wembanyama participe naturellement à l’attractivité du projet. Sa présence donne un visage identifiable aux ambitions de San Antonio. Mais isoler sa contribution financière demanderait des données que cette estimation globale ne fournit pas. Le présenter comme l’unique auteur de la hausse serait transformer un récit séduisant en démonstration inexistante.

Le prochain enjeu sera de financer la continuité

Les Spurs ont confirmé le 17 octobre l’exercice de leurs options sur Stephon Castle, Dylan Harper et Carter Bryant pour la saison 2027-2028. Cette décision maintient leur contrôle contractuel sur trois jeunes joueurs. Elle illustre un enjeu plus concret que la valorisation : conserver une base d’effectif sans perdre la maîtrise de son coût.

À mesure que les jeunes progressent et deviennent éligibles à de nouveaux engagements, les arbitrages se compliquent. Un groupe prometteur peut devenir beaucoup plus cher avant même d’avoir rempli tous ses objectifs. La capacité à anticiper ces échéances compte donc autant que l’attractivité de la franchise.

Le projet de nouvelle salle représente un autre levier potentiel, mais aussi un dossier distinct, avec ses propres conditions de financement et de réalisation. Une valeur estimée élevée ne dispense pas d’examiner ces engagements.

Pour San Antonio, le défi consiste désormais à convertir sa croissance économique en continuité sportive. Le marché valorise déjà fortement son avenir ; les dirigeants doivent encore organiser les contrats qui permettront de le construire autour de Wembanyama.