Mbappé quitte Nike : Le contrat qui change tout

Pendant près de vingt ans, Kylian Mbappé et Nike semblaient indissociables. L’histoire est pourtant terminée. Le Français a choisi On, une marque suisse encore très loin du poids de Nike dans le football. Derrière ce transfert commercial se cache surtout un changement de statut : Mbappé ne veut plus seulement être l’un des visages d’un équipementier, mais participer à la construction de sa propre gamme.

Kylian Mbappé a changé de club en 2024. Deux ans plus tard, c’est un autre transfert qui bouleverse son environnement. Beaucoup moins sportif celui-là, mais potentiellement considérable pour son image.

L’attaquant du Real Madrid a quitté Nike, qui l’accompagnait depuis son adolescence, pour rejoindre On. Un choix étonnant au premier regard. La marque suisse est devenue un acteur important du running et du tennis, mais elle reste encore très peu implantée dans le football.

C’est justement ce qui rend l’opération intéressante.

Chez Nike, Mbappé partageait l’affiche

Nike disposait avec Mbappé d’un ambassadeur majeur. Mais le Français évoluait aussi au milieu d’une armée de stars et d’équipes sous contrat avec le géant américain.

Chez On, le rapport de force est totalement différent.

Mbappé devient immédiatement la tête d’affiche du projet football de la marque. L’accord doit notamment déboucher sur une gamme développée autour du Français, avec des chaussures et des produits portant directement son identité.

Le changement dépasse donc largement le logo présent sur ses crampons.

À 27 ans, Mbappé peut participer à l’installation d’une marque dans un sport où elle ne dispose pas encore de la puissance de ses concurrents.

Federer a montré la voie

Le modèle économique de On est également particulier.

Roger Federer est devenu actionnaire de l’entreprise en 2019 et a collaboré directement au développement de plusieurs produits. Son association avec la marque a contribué à faire connaître On bien au-delà du running.

Mbappé arrive dans une entreprise qui a déjà utilisé une superstar mondiale pour accélérer son développement.

Les modalités financières exactes de son accord n’ont pas été rendues publiques. Il serait donc hasardeux de présenter un montant comme acquis.

Mais le véritable intérêt du contrat est ailleurs : le Français peut obtenir chez On une place qu’un équipementier déjà installé depuis des décennies dans le football aurait beaucoup plus de mal à lui offrir.

De sponsorisé à bâtisseur

Mbappé possède déjà sa société d’investissement Coalition Capital et a multiplié les opérations entrepreneuriales ces dernières années.

Son changement d’équipementier s’inscrit dans cette évolution.

Le capitaine des Bleus ne commercialise plus seulement son image. Il cherche progressivement à contrôler les projets auxquels celle-ci est associée.

Quitter Nike pouvait sembler impensable il y a encore quelques années. Pour Mbappé, devenir le joueur autour duquel une marque veut construire son arrivée dans le football pourrait finalement être beaucoup plus intéressant que de rester une superstar parmi d’autres.