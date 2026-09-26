Benzema : Nike prend ses distances, sa réponse tient en deux mots

Un tournage publicitaire avec Karim Benzema aurait été annulé à la dernière minute. Nike a confirmé des discussions, tout en prenant ses distances avec le projet. L’ancien attaquant des Bleus a répliqué par un « Fake news », sans préciser quelle partie du récit il contestait.

Karim Benzema ne laisse pas circuler cette version sans répondre. Vendredi, l’ancien international français a publié une courte réaction sur Instagram après les informations concernant l’abandon d’un projet publicitaire avec Nike. Sa formule, accompagnée des mots « Mâle aimé », conteste le récit sans en proposer une autre version détaillée.

Le dossier concerne un tournage qui devait, selon les informations publiées, se tenir jeudi 24 septembre à Londres dans le cadre d’une campagne associant Nike et Corteiz. Son annulation aurait été décidée la veille. À ce stade, ces précisions restent des informations rapportées, que le message de Benzema ne permet pas de confirmer.

Nike reconnaît les discussions, pas un contrat global

La marque américaine a toutefois pris la parole. Dans sa réponse, elle distingue ce projet d’une relation commerciale plus large avec le joueur et exprime ses regrets quant à l’avancement des échanges. Une communication qui confirme l’existence de discussions, sans établir qu’un contrat global d’équipementier avait été signé.

Cette différence change la lecture de l’affaire. Participer à une campagne ponctuelle et devenir un ambassadeur durable d’une marque ne représentent pas le même engagement. Rien, dans les éléments publics consultés, ne permet de chiffrer une perte financière pour Benzema ou de parler d’un important contrat rompu.

Les raisons attribuées à l’abandon du projet demandent la même prudence. Les informations publiées évoquent des réserves liées à l’image du joueur, mais aucun motif précis n’a été publiquement détaillé dans la réponse de Nike. Lui attribuer une cause certaine irait donc au-delà des éléments disponibles.

Un démenti qui laisse une question ouverte

Pour Benzema, dont la collaboration historique avec Adidas a pris fin, cet épisode touche directement à son image commerciale. Sa notoriété et son Ballon d’or font de chacune de ses apparitions publicitaires un événement potentiel. Ils rendent également très visible le retrait d’une marque, lorsque celui-ci est rapporté.

Sa réponse empêche de présenter le récit comme accepté par toutes les parties. Elle ne dit cependant pas s’il conteste l’existence du tournage, les circonstances de son annulation ou les raisons avancées. C’est désormais cette précision qui manque : que dément exactement Karim Benzema ?