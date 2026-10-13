Rugby – Toulouse : Six titres pour Baille, et une prolongation qui n’est pas venue

Cyril Baille rejoindra Bayonne à l’été 2027. Toulouse salue un joueur formé au club, six fois champion de France et double champion d’Europe. Mais selon les informations publiées autour de son départ, aucune offre de prolongation ne lui avait été transmise. Le pilier a trouvé ailleurs deux saisons supplémentaires.

Le Stade Toulousain a officialisé le 9 octobre le départ de Cyril Baille à l’issue de la saison 2026-2027. Arrivé en 2009, le pilier gauche aura passé dix-huit années dans le club, de la formation à l’équipe professionnelle. À 33 ans, il s’apprête à découvrir un autre vestiaire du Top 14.

Les mots du président Didier Lacroix soulignent son engagement, sa fidélité et la place qu’il occupe dans l’histoire toulousaine. Ils ne signifient toutefois pas qu’une prolongation avait été négociée. D’après les informations publiées par Midi Olympique et Rugbyrama, Baille n’avait pas reçu d’offre de sa direction.

Bayonne lui donne deux saisons de plus

L’Aviron a proposé un contrat de deux ans, pour une arrivée après la fin de son engagement toulousain. Le joueur pourra donc poursuivre sa carrière jusqu’en 2029 dans le cadre de cet accord. D’autres clubs s’étaient intéressés à sa situation, mais il a retenu la proposition basque.

Son départ s’ajoute à ceux déjà annoncés de Thomas Ramos et François Cros pour l’été 2027. Il ne faut pas pour autant attribuer automatiquement les trois décisions à une même cause. Aucun salaire de Baille ni détail financier de son nouveau contrat n’a été rendu public dans les annonces consultées.

Pour Toulouse, son palmarès ne suffit donc pas à garantir une place dans l’effectif suivant. Pour Bayonne, l’arrivée est déjà sécurisée : le club n’aura pas à attendre le prochain mercato pour savoir s’il peut compter sur lui.

Il a affronté son futur club deux jours après l’annonce

Le calendrier a offert une situation particulière à Baille. Le 11 octobre, il a joué avec Toulouse contre Bayonne et inscrit un essai lors de la victoire 45-34. Au micro de Canal+, il a raconté la difficulté de signer le vendredi puis d’affronter sa future équipe le dimanche.

Ses partenaires avaient pris la parole pour lui avant la rencontre, un geste qui l’avait touché. Cette dernière saison toulousaine a donc commencé avec une destination déjà connue. Son prochain contrat est réglé ; il lui reste maintenant plusieurs mois de compétition à disputer avec le club qui l’a formé.