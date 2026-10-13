City-PSG : deux monstres sont de retour, Luis Enrique n’a presque plus d’excuse

Ousmane Dembélé et Nuno Mendes ont retrouvé le groupe parisien avant le déplacement à Manchester City. Deux retours qui changent le visage du PSG et enlèvent une bonne partie des précautions d’usage à Luis Enrique : sauf surprise de dernière minute, le champion d’Europe pourra se présenter à l’Etihad avec presque toutes ses armes.

Le club avait accordé quelques jours de repos aux deux internationaux après une séquence chargée. Dembélé était attendu samedi 10 octobre, Mendes dimanche 11. Leur réapparition ne signifie pas automatiquement une titularisation, encore moins quatre-vingt-dix minutes à haute intensité. Elle suffit pourtant à bouleverser le rapport de force et les choix offensifs d’un entraîneur qui dispose de nouveau de ses accélérateurs les plus violents.

En accord avec l’entraîneur et la Direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 8, 2026

Dembélé rend au PSG son imprévisibilité

Sans son Ballon d’Or 2025, Paris peut conserver le ballon, combiner et avancer. Il lui manque cependant cette menace impossible à programmer : un crochet dans les deux sens, un démarrage qui casse un pressing, une frappe déclenchée sans prévenir. À Manchester, cette imprévisibilité peut faire davantage de dégâts que de longues séquences stériles.

La vraie question concerne le dosage. Dembélé revient d’une période de récupération et Luis Enrique n’a aucun intérêt à brûler son meilleur détonateur en octobre. Le Français peut débuter, entrer à l’heure de jeu ou occuper un rôle plus libre. Toutes les options existent. Ce luxe tactique était absent il y a encore quelques jours ; il remet désormais la pression sur ceux qui espéraient profiter de son absence.

Le retour de Nuno Mendes est tout aussi décisif. Le Portugais offre une sortie de balle agressive, une capacité à défendre loin de son but et une profondeur que peu de latéraux peuvent égaler. Face aux déplacements incessants de City, son explosivité ne sera pas décorative. Elle peut permettre à Paris de défendre en avançant plutôt que de subir près de sa surface.

Une seule absence, mais elle compte déjà

Senny Mayulu reste le seul absent annoncé. Touché à la cuisse gauche avec l’équipe de France Espoirs le 29 septembre, le jeune milieu doit observer environ un mois d’arrêt. Son forfait réduit les possibilités de rotation et prive Luis Enrique d’un joueur capable d’occuper plusieurs zones. Il ne suffit toutefois plus à justifier un PSG diminué.

Le déplacement à l’Etihad arrive donc à un moment révélateur. Paris a écrasé le Slovan Bratislava 6-1 lors de la première journée ; City a dominé Porto 2-0. Cette fois, le niveau monte brutalement. Avec Dembélé et Mendes de retour, le discours sur les absents perd de sa force. Luis Enrique retrouve des solutions, de la vitesse et de l’expérience. S’il choisit de gérer, ce sera une décision. S’il choisit d’attaquer, il possède de nouveau les joueurs pour le faire.