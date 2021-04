Depuis que Mauro Icardi a signé au PSG, sa compagne ne pense qu’à le faire revenir en Italie. Elle va obtenir gain de cause…

Wanda Icardi était contre la venue de son compagnon, Mauro, au PSG. Elle a fini par céder lorsqu’elle a compris que c’était l’unique option pour l’Argentin de quitter l’Inter Milan et, accessoirement, de toucher un très gros salaire… Mais dans sa tête, son retour en Italie est une priorité depuis deux ans.

Icardi veut partir

Transféré définitivement au PSG à l’été 2020, Mauro Icardi a vu le collectif parisien tourner à plein régime, sans lui. Moise Kean a pris son relai et devient une option plus sérieuse que lui désormais. En coulisses, Wanda a continué de pousser et elle est en train d’obtenir gain de cause : le départ d’Icardi est pour cet été. Paris est d’accord, le joueur à l’écoute. Reste à savoir où signera l’Argentin, en petite forme depuis quelques mois.