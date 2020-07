Les dirigeants du Stade Rennais veulent se séparer de plusieurs joueurs cet été.

Le Stade Rennais se prépare à découvrir la Ligue des Champions. Le club breton a connu de nombreux changements en interne au cours des derniers mois. Nicolas Holveck (président) Florian Maurice (directeur sportif) viennent de rejoindre le club. Julien Stéphan est toujours l’entraîneur et semble avoir plus de pouvoir que jamais. Le coach sait exactement où il veut aller notamment en ce qui concerne le mercato.

Ça va bouger à Rennes

Il ne compte pas sur plusieurs joueurs et veut les voir partir lors de cette intersaison. Selon la presse spécialisée, Riffi Mandanda, Denis Will Poha, Jordan Siebatcheu, Metehan Guclu, Souleyman Doumbia, Rafik Guitane et Jordan Tell ont déjà été proposés à plusieurs clubs par Rennes qui aimerait également réussir à vendre M’Baye Niang lors de cette intersaison.