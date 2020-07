Le directeur sportif du PSG va finalement repousser le recrutement de Donnarumma.

Il y a encore quelques semaines, Leonardo, le directeur sportif du PSG se penchait sur la possibilité de recruter un nouveau gardien cet été. Si le PSG peut s’appuyer sur Keylor Navas, le Brésilien n’a pas été totalement convaincu par sa doublure Sergio Rico et sait qu’Alphonse Areola ne restera certainement pas au club cet été.

Rico finalement conservé ?

Surtout, Leonardo voulait tenter sa chance pour Gianluigi Donnarumma du Milan AC, qui serait venu au PSG pour concurrencer Navas. Mais la crise liée au Covid-19 a bouleversé les plans de tous les clubs et notamment ceux du PSG. Leonardo va repousser ce chantier d’au moins un an. Donnarumma devrait rester à Milan, Navas sera toujours le numéro un au PSG et Sergio Rico pourrait finalement être recruté définitivement par le club de la capitale. Des négociations seraient actuellement menées entre Paris et le FC Séville pour faire baisser le montant de son option d’achat.