Les dirigeants du FC Barcelone veulent se séparer de plusieurs joueurs français l’été prochain.

Au FC Barcelone, un grand ménage est en train de se préparer en vue de l’été prochain. Le club barcelonais souhaite en effet se renforcer. Et pour cela, il va falloir vendre pour dégager un budget transfert conséquent. Le Barça veut vendre plusieurs joueurs. Et les Français de l’effectif sont visés…

Le Barça veut vendre ses joueurs

Ousmane Dembélé trop souvent blessé et décevant, Antoine Griezmann qui ne trouve pas ses marques aux côtés de Messi, Samuel Umtiti, Todibo et même Clément Lenglet seront en effet disponible et sur le marché selon la presse catalane. Pour diverses raisons, le Barça voudrait vendre ses tricolores.