L’Olympique Lyonnais va avoir du mal à retenir Moussa Dembélé et Memphis Depay en janvier.

L’Olympique Lyonnais pourrait bien perdre deux de ses attaquants lors du prochain mercato hivernal. Selon la presse spécialisée, Moussa Dembélé est de plus en plus frustré par son temps de jeu à l’OL. Retenu par le club, malgré des belles offres de Chelsea ou encore de Manchester United, le buteur ne comprend pas pourquoi il n’est pas un titulaire indiscutable. Si des clubs anglais reviennent à la charge en janvier, Lyon aura du mal à leur dire non.

Dembélé et Depay vers la sortie ?

Un départ potentiel auquel il faudra certainement ajouter celui de Memphis Depay. Sous contrat jusqu’en fin de saison, le capitaine lyonnais n’a pas prolongé son bail. Lyon sera contraint de le vendre cet hiver pour ne pas le voir partir libre en fin de saison. Et comme le Barça est toujours sur le coup…