L’entraîneur du Real Madrid a décidé de prêter une saison de plus un grand espoir du club.

Prêté à Majorque cette saison, le grand espoir du football japonais Takefusa Kubo a brillé. Le joueur est très courtisé et son retour à Madrid cet été a été évoqué par plusieurs pistes. Mais Zinedine Zidane a d’autres projets pour son jeune espoir.

Nouveau prêt pour Kubo !

Zidane souhaite en effet que Takefusa Kubo continue de jouer de façon régulière la saison prochaine. Kubo est encore jeune et jouer est important pour sa progression. Le coach merengue souhaite donc le prêter, dans un club plus huppé que Majorque, au moins un de plus.