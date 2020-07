Le milieu de terrain défensif, Tiémoué Bakayoko pourrait être bradé par Chelsea cet été.

Alors que le PSG cherche un milieu de terrain défensif depuis plusieurs années sur le marché des transferts, Leonardo pourrait enfin recruter cette sentinelle cet été. Le directeur sportif du PSG semble en effet avoir décidé de passer à l’action pour renforcer ce poste lors de cette intersaison. Il courtise notamment Tiémoué Bakayoko.

Chelsea veut le vendre

L’international français, prêté à l’AS Monaco cette saison, va faire son retour à Chelsea cet été. Les Blues ne comptent plus sur lui et souhaitent le vendre. Et bonne nouvelle pour Leonardo, les dirigeants anglais sont prêts à faire une grosse remise au PSG pour Tiémoué Bakayoko. Selon la presse spécialisée, une offre de moins de 25 millions pourrait suffire au PSG pour obtenir la signature du joueur. Bakayoko avait été acheté 40 millions d’euros par Chelsea en 2017 pour rappel.