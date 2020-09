Même si son nom a été évoqué en MLS, Luka Modric ne souhaite pas quitter Madrid cet été.

Ballon d’Or 2018, Luka Modric a perdu de son influence du côté du Real Madrid. Le milieu de terrain croate a désormais 34 ans et est de moins en moins indiscutable au sein du club madrilène. Zinedine Zidane et Florentino Pérez ont évoqué la possibilité de laisser filer le Croate cet été alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat et que son nom était évoqué en MLS.

Modric va rester

Mais cela ne semble pas intéresser l’ancien joueur de Tottenham qui souhaite vraiment terminer sa carrière au Real Madrid, comme il l’a récemment expliqué à la presse. Bien à Madrid, Modric ne partira pas lors de ce mercato. Même si avec le retour de Martin Odegaard au club, le Real Madrid semble avoir préparé sa succession cet été.