Le PSG ne semble pas être en mesure de renforcer son équipe comme le souhaite Mbappé.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a clairement mis la pression sur ses dirigeants pour la fin du mercato : « Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. S’il faut acheter des joueurs ? Bien sûr ! Il faut acheter des joueurs, mais on va voir comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j’espère qu’on aura des bonnes recrues et qu’on pourra redémarrer la saison avec l’objectif de faire mieux la saison prochaine. »

Mbappé met la pression, mais…

La star française veut que Leonardo améliore l’effectif parisien avant le 5 octobre. Problème, Paris entre le fairplay financier et la crise liée au Covid-19 est clairement bloqué. C’est pour cette raison que Leonardo a revu ses plans pour plusieurs joueurs ces dernières semaines (Rico, Kurzawa, Choupo-Moting…). Le PSG pourrait connaître un mercato très calme. Et donc ne pas contenter sa star française. Une très mauvaise nouvelle dans le cadre des négociations pour sa prolongation de contrat alors que le champion du monde français veut être rassuré quant au projet sportif du club avant de signer un nouveau contrat. Le joueur devrait donc encore mettre quelques mois avant de se décider. Et en juin prochain il n’aura plus qu’un an de contrat…