Le PSG souhaite se débarrasser définitivement d’Alphonse Areola cet été lors du mercato.

Revenu au PSG cet été après un prêt d’un an à Madrid, Alphonse Aréola ne devrait pas rester au PSG lors de ce mercato. Le club de la capitale ne compte plus sur le champion du monde 2018 et souhaite le vendre. Un transfert est attendu. Et un prêt n’est pour l’instant pas une option.

Rennes veut un prêt

Ainsi, l’offre à laquelle pense le Stade Rennais pour Areola n’emballe pas vraiment Leonardo. Le club breton souhaite en effet se faire prêter Areola pendant une saison. Or, le directeur sportif brésilien doit vendre des joueurs cet été pour rentrer dans les clous du fairplay financier. Il espère récupérer près de 10 millions pour Areola.