Gareth Bale n’a pas du tout envie de quitter le Real Madrid avant la fin de son contrat.

Même si le Real Madrid tente de s’en débarrasser depuis plusieurs mercato maintenant, Gareth Bale s’accroche à son contrat. Le Gallois n’est pas décidé à quitter la capitale espagnole et son agent a récemment fait savoir qu’il ira au bout de son contrat. Jusqu’en 2023.

Bale ne partira pas !

Une très mauvaise nouvelle pour Zidane et Florentino Pérez. Bale est devenu un véritable boulet. Plus financier que sportif. Son départ permettrait en effet au club merengue de frapper encore plus fort sur le marché des transferts.