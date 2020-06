Le Real Madrid doit composer avec des joueurs qui coûtent cher et qui n’apportent plus grand-chose. Après Gareth Bale, il y a aussi James Rodriguez.

La politique galactique a permis au Real Madrid de soulever trois Ligues des Champions consécutives. Mais le retour de bâton est rude pour les Merengue… La transition vers le projet porté par Zidane, construit autour des jeunes talents (Vinicius, Hazard, Odegaard, Reinier Jesus) prend du temps. Et les boulets sont encore là.

James Rodriguez pose problème

Le principal boulet s’appelle Gareth Bale. Payé une fortune, il plombe l’effectif madrilène. Entre blessures et contreperformances, le Gallois est plus un problème qu’un atout. Et Zidane à un deuxième Bale à gérer : James Rodriguez. Le Colombien n’entre plus dans ses plans et doit partir. Mais comme Bale, il coûte très cher et ne trouve pas de porte de sortie.