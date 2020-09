Le Real Madrid pourrait enfin réussi à se débarrasser de Gareth Bale cet été.

Il y a quelques jours, Gareth Bale s’est clairement payé les dirigeants du Real Madrid dans la presse. Le Gallois, que le club merengue veut vendre depuis si longtemps a assuré qu’il était encore à Madrid à cause de ses dirigeants. Bale s’est fait plaisir, tout en ouvrant clairement la porte à un départ cet été, ce qu’il n’avais jamais fait jusqu’à maintenant.

Bale ouvre la porte…

« S’il y avait des options (en Premier League), je les regarderais à coup sûr. Nous avons beaucoup de temps dans cette fenêtre de transfert et quelques autres. Mais la décision est principalement entre les mains du Real Madrid. » Une véritable nouveauté pour le Real et son président Florentino Pérez qui doivent y voir une occasion unique de faire enfin partir Bale. Pour rappel, Zinedine Zidane ne veut plus entendre parler de son numéro 11 et veut absolument le faire partir cet été.