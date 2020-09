Le PSG va moins recruter que prévu d’ici la fermeture du mercato, le 5 octobre.

Alors que le PSG souffre, comme tous les clubs, de la crise économique, les grands changements espérés par Leonardo au début de saison n’auront pas lieu lors de ce mercato. Après le recrutement de Florenzi, le PSG va certainement encore se renforcer. Mais alors qu’il voulait plusieurs joueurs, Leonardo va finalement se limiter sur le marché des transferts.

Deux recrues au mieux

Dans le meilleur des cas, un milieu de terrain et un attaquant vont être recrutés par le directeur sportif parisien. Les arrivées d’un défenseur central et d’un latéral gauche ne semblent plus d’actualité du côté du club parisien. Thomas Tuchel devra donc composer avec un groupe resserré cette saison.