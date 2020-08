Le président du Real Madrid ne tentera plus de recruter Neymar.

Souvent courtisé par le Real Madrid depuis ses débuts à Santos au Brésil, Neymar n’a finalement joué pour le club merengue. Avant de rejoindre la Catalogne il avait pourtant donné son accord au club merengue. Pérez a souvent tenté de le recruter ces dernières années. L’été dernier, le président du Real Madrid avait encore creusé cette piste.

Il ne veut plus Neymar

Mais le président du Real Madrid ne veut plus faire signer Neymar désormais. Plusieurs sources assurent en effet que le boss madrilène ne veut plus du numéro 10 parisien. Il n’a plus qu’une obsession en tête : recruter Kylian Mbappé. Neymar est une piste abandonnée du côté du Real.