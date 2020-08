Le PSG pourrait faire venir l’international français sous forme de prêt.

Courtisé par le Paris Saint-Germain avant de rejoindre Tottenham l’été dernier, Tanguy Ndo’mbele a connu une première saison difficile en Angleterre. En conflit avec José Mourinho, l’international français va certainement quitter les Spurs cet été. Paris est toujours une option pour lui.

Paris n’a rien à perdre

Et Leonardo, même s’il n’est pas un grand fan du joueur pourrait accepter un prêt avec option d’achat. Paris n’aurait pas grand-chose à perdre si un tel accord est trouvé. L’ancien Lyonnais aura un an pour se relancer et convaincre le PSG de le recruter définitivement. S’il retrouve son niveau lyonnais, le PSG aura tout gagné. Si ce n’est pas le cas, le joueur retournera à Londre.