Malgré les rumeurs, Sergio Ramos ne quittera sûrement pas le Real Madrid en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos négocie depuis plusieurs mois une prolongation de contrat avec Florentino Pérez. Le joueur et son président n’arrivent pas à se mettre d’accord et un départ du joueur a été évoqué par certains médias. Mais en réalité, les chances de voir Ramos quitter le club en fin de saison sont presque nulles.

Tout le monde veut continuer l’aventure ensemble !

Il faut dire que cette négociation ressemble plus à un jeu de poker menteur qu’autre chose. Pérez ne veut pas perdre son capitaine et lui propose un contrat d’un an. Ramos, lui, veut également prolonger sa carrière au Real Madrid et demande donc deux ans de contrat. Quant à Zidane il fait tout pour qu’un accord soit trouvé. Les négociations portent donc sur la durée du contrat. Difficile de ne pas imaginer un accord rapide dans ces conditions.