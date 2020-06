Cavani, l’attaquant du Paris Saint-Germain, a décidé de quitter le club dès maintenant.

Non prolongé par le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a décidé de ne pas terminer la saison avec le club de la capitale. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne jouera pas la phase finale de la Ligue des Champions en août prochain. Une décision qui n’a pas plu aux supporters du PSG. Et pas beaucoup plus aux joueurs du club…

Cavani refuse de terminer la saison

En effet, selon RMC plusieurs joueurs du vestiaire parisien ont été choqués par cette décision de Cavani. ils ont clairement le sentiment que Cavani quitte le navire en cours de route et ne comprennent pas son choix.