Le Real Madrid pourrait bien faire signer trois stars l’été prochain.

Le Real Madrid a bien l’intention d’être le grand dynamiteur du prochain mercato. Florentino Pérez veut frapper fort et renforcer comme il se doit l’effectif de Zinedine Zidane. Le coach français peut s’attendre à voir arriver cinq joueurs dans son vestiaire.

Le plan de Pérez est connu

Il y aura tout d’abord Hakimi et Odegaard qui vont revenir de prêt et venir renforcer l’effectif madrilène. Alors que Marcelo devrait quitter le club, Pérez semble bien parti pour recruter David Alaba (Bayern Munich). Enfin, en attaque, Pérez veut deux joueurs. Un ailier (Mbappé, Sancho, Mané) pour prendre la place de Gareth Bale et un buteur (Kane, Haaland), pour préparer la succession de Karim Benzema.