La star du Real Madrid, Luka Modric veut prolonger son contrat avec le Real Madrid.

Luka Modric n’aura bientôt plus qu’un an de contrat et va fêter ses 35 ans. Avant la crise liée au coronovirus, le club merengue ne voulait pas prolonger son milieu de terrain croate et un transfert cet été était même évoqué par certaines sources. Mais les choses ont changé et Modric pourrait bien recevoir une offre de prolongation de contrat, comme Sergio Ramos.

Modric prolongé ?

C’est en tout cas la volonté du numéro 10 madrilène qui a récemment assuré qu’il voulait terminer sa carrière au Real : « Prendre ma retraite au Real Madrid ? Je suis sûr que je peux jouer à un niveau élevé pendant encore deux ans, alors on verra. Je voudrais terminer ma carrière au Real Madrid, mais ça dépendra du club. » Pérez est prévenu.