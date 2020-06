L’international français ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG.

Alors que le PSG tente de prolonger le contrat de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois, le joueur ne donne pas suite pour l’instant aux propositions du club de la capitale. Plusieurs sources assurent que Mbappé ne prolongera pas son bail qui prend fin en 2022.

Madrid dans un an ?

Le plan du champion du monde français et de son entourage serait clair : rejoindre Madrid en 2021 quand il n’aura plus qu’un an de contrat. Mbappé sera en position de force dans un an s’il ne prolonge pas. Paris ne pourra pas le retenir et le joueur pourra alors réaliser son rêve en signant au Real.