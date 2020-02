Les dirigeants du Real Madrid pourraient laisser filer Luka Modric libre l’été prochain.

Alors que David Beckham veut faire venir au moins deux stars à l’Intr Miami l’été prochain, Luka Modric fait partie de ses pistes. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, le milieu de terrain croate de 34 ans est intéressé par cette offre de MLS.

Modric en Floride ?

Et son club, via son président Florentino Pérez pourrait tout faire pour faciliter son transfert vers la Floride. Selon la presse spécialisée, le Real pourrait en effet libérer Modric en fin de saison pour service rendu. Beckham n’aurait plus qu’à lui faire signer son contrat.