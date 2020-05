L’été qui arrive pourrait être très différent de ce que les supporters et médias attendent du PSG. Explication.

Le PSG n’échappera pas à la crise du Coronavirus. Comme tous les clubs, Paris doit composer avec la perte des revenus de la fin de saison et à la santé moribonde du marché. Et cela aura nécessairement une incidence sur le prochain mercato parisien.

Peu de recrues, plus de jeunes

Si les noms présents sur la short-list du PSG font rêver, ils pourraient vite devenir de simples pistes qui ne voient pas le jour. En effet, comme le prouve le changement de stratégie de Leonardo, Paris pourrait se contenter d’un mercato très restreint, avec 1 ou 2 arrivées seulement. Les joueurs en fin de contrat (Thiago Silva, Meunier, Kurzawa et Cavani) pourraient être finalement prolongés. Et Tuchel pourrait compléter son effectif par des jeunes joueurs (Aouchiche, Kouassi) pour avoir un groupe solide. Rien de clinquant, juste de la continuité et une ou deux retouches, au milieu du terrain notamment.