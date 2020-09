Le PSG a besoin de vendre pour plus de 50 millions d’euros avant la fermeture du mercato estival. Pour cela, un départ inattendu pourrait avoir lieu.

Le PSG et Leonardo cherchent des solutions. Ils doivent trouver plus de 50 millions d’euros issus de la vente de joueurs. Les règles du fairplay financier l’exigent pour que le club soit à l’équilibre demandé. Cela induit donc le départ d’un gros joueur ou celui de deux éléments de l’effectif.

Sarabia sacrifié ?

Julian Draxler, Ander Herrera et Idrissa Gueye sont en première ligne pour partir. Mais ils coûtent chers, en salaire. Le PSG cherche des solutions. Et un garçon pourrait ainsi être sacrifié cet été. Il s’agit de Pablo Sarabia. Recruté pour 18 millions d’euros, il en vaut clairement le double. Polyvalent et décisif, l’Espagnol de 28 ans pourrait rendre service à Leonardo en étant vendu à bon prix.