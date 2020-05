Active depuis que Mogi Bayat est proche de Waldemar Kita, la filière belge va continuer d’animer le mercato nantais.

Le FC Nantes a un accent belge depuis plus d’un an. Depuis que Mogi Bayat, agent très influent du championnat belge, s’est rapproché de Waldemar Kita. Ensemble, les deux hommes construisent le recrutement du FCN et la tendance ne semble pas prête de changer.

Castelletto, le premier coup

Avec l’arrivée de Jean-Philippe Castelletto, Waldemar Kita confirme la tendance : Mogi Bayat est toujours là. Passé par la Belgique et Mouscron en 2017, le défenseur du Stade Brestois arrive à Nantes grâce à l’intermédiaire de Mogi Bayat. Un indicateur pour la suite du mercato : cap sur la filière belge !