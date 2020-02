Blessé aux côtes, Neymar risque de manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Mais un spécialiste apporte des bonnes nouvelles…

Les fans du PSG sont dans l’attente pour Neymar. Blessé aux côtes, le Brésilien est forfait pour le prochain choc contre Lyon. Et il y a une possibilité de le voir renoncer au match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, la semaine prochaine, contre le Borussia Dortmund…

Michel Cymes rassurant !

Mais que les fans se rassurent, un médecin vient d’apporter des bonnes nouvelles. Et pas n’importe quel docteur ! Michel Cymes, interrogé par Télé-Loisir : « Il faut savoir que dans une côte, il y a de l’os et du cartilage et lorsqu’il y a une lésion, ce sont les deux qui sont touchés. Je suis d’ailleurs étonné qu’il ait pu revenir sur le terrain en 2e mi-temps avec cette blessure. Mais le staff médical a dû strapper ou utiliser de la pommade pour soulager la douleur. Il ne s’agit pas là d’une fracture d’une côte qui l’aurait tenu éloigné des terrains plusieurs semaines. Pour une lésion, il faut généralement deux semaines de repos pour que cela rentre dans l’ordre et surtout ne pas solliciter la zone concernée. Mais il n’y a pas de risque majeur de voir Neymar absent contre Dortmund. En revanche, cette fois, il a vraiment dû avoir mal ».