Le défenseur central de l’OL, Denayer, n’est pas contre l’idée de prolonger son contrat.

Recruté par l’Olympique Lyonnais en 2018, le défenseur international belge, Jason Denayer est l’un des tauliers de l’OL. Sous contrat jusqu’en 2022 il déçoit rarement et Lyon va devoir continuer de s’appuyer sur l’ancien joueur de Manchester City pour continuer de grandir.

Denayer prêt à prolonger !

Et bonne nouvelle, Denayer est prêt à prolonger son bail rapidement. Il a récemment confié à FootMercato : « Moi, je me plais bien à Lyon. Donc pourquoi pas prolonger. Ça me ferait plaisir. » Juninho n’a plus une seconde à perdre. Il doit rapidement prolonger son joueur et ne pas prendre le moindre risque en ce qui le concerne.