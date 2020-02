Comme le craignaient les supporters du club, Bordeaux se contente désormais de faire de la comptabilité.

Les supporters des Girondins de Bordeaux ne sont pas prêts de se rabibocher avec les actionnaires du club. En conflit avec les ultras du club depuis plusieurs mois, King Street ne fait rien pour arranger les choses. Cet hiver, le club a vendu Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco. Un transfert qui passe mal, même s’il a rapporté une belle somme d’argent. Il faut dire que les Girondins ont vendu en quelques mois seulement trois de leurs plus grands espoirs. Censés incarner l’avenir des Girondins, Jules Koundé, Zaydou Youssouf et Aurélien Tchouaméni ont tous été transférés.

Bordeaux vend ses meilleurs jeunes…

Leurs ventes ont rapporté 45 millions d’euros. De quoi se renforcer et construire une belle équipe ? Pas du tout. Cet argent va permettre de combler le déficit du club qui n’est visiblement plus bon qu’à équilibrer ses comptes d’une saison à l’autre. Avec ces trois jeunes, Bordeaux pouvait pourtant espérer obtenir des résultats d’ici quelques années. Mais ce n’est plus la priorité du club visiblement. Difficile à encaisser pour les amoureux du club bordelais…