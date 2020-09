Pour le PSG qui recherche un attaquant, la piste Memphis Depay est une évidence.

A la recherche d’un attaquant pour compenser le départ d’Edinson Cavani cet été, le PSG suit de très près Memphis Depay le joueur de l’OL. L’attaquant néerlandais est l’une des priorités du club parisien. Pour plusieurs raisons.

Déjà l’expérience du très haut niveau

Sportivement, Depay remplit tout d’abord tous les critères cochés par Paris. Assez polyvalent, il a déjà une expérience du très haut niveau et a déjà été performant au niveau international. Et financièrement, Paris a aussi flairé le bon coup. Avec seulement une année de contrat du côté de l’OL, Depay va certainement être vendu cet été. Et à un tarif qui ne devrait pas dépasser les 30 millions d’euros selon la presse spécialisée. Une belle affaire pour Paris si cela se confirme.