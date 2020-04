Dans les mois à venir, le FC Barcelone va faire monter les jeunes issus de sa formation et ainsi faire de grosses économies.

Le FC Barcelone n’a plus le choix. Pour pouvoir conserver ses stars, et surtout prolonger Leo Messi, il faut faire des efforts financiers. Une partie de l’effectif est amenée à quitter le club cet été et plusieurs transferts sont attendus (Semedo, Umtiti, Rakitic, Vidal, Coutinho). Pour remplacer tout ce beau monde, la jeunesse est attendue au tournant.

La Masia en renfort

Faute d’avoir les moyens pour investir sur de nouvelles recrues, le Barça va faire appel à sa plus grande source de réussite : son centre de formation. Une Masia gorgée de talents qui pourraient donc intégrer l’effectif lors de la préparation estivale. Une révolution se prépare avec de nouvelles têtes à découvrir…