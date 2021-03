Après avoir fait venir Neymar au PSG, Pini Zahavi continue de nouer d’excellentes relations avec Paris. L’été prochain pourrait une nouvelle fois être le sien.

Depuis que Pini Zahavi a permis à Neymar de signer au PSG, sa relation avec le club parisien est excellente. Le super agent fait l’intermédiaire entre le clan Neymar et les dirigeants qataris. Et il dispose donc d’une oreille attentive pour les autres dossiers du moment…

Un acteur incontournable du marché

Outre la prolongation de Neymar, Pini Zahavi travaille sur un dossier très chaud : David Alava. Il gère les intérêts de l’international autrichien, libre de tout contrat. Et tente de le faire signer à Paris, qui cherche un renfort polyvalent comme Alaba. Et Pini Zahavi sera également un acteur clé des relations entre le PSG et Tottenham. Il connaît personnellement Daniel Levy, le propriétaire des Spurs. Pour Delle Alli ou Harry Kane, il sera indispensable dans les discussions.