Thomas Tuchel pourrait avoir plus de mal que prévu à rebondir en fin de saison…

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel du côté du PSG semble très incertain, plusieurs médias l’ont envoyé du côté du Bayern Munich ces dernières semaines. L’affaire semblait entendue : après son passage au PSG, l’Allemand rejoindrait le club bavarois.

Pas de Bayern pour Tuchel ?

Mais cela pourrait être plus compliqué que prévu finalement. En effet, selon les informations de la presse allemande, Hans-Dieter Flick pourrait finalement être conservé et Tuchel snobé. Il faut dire que depuis quelques semaines, Hans-Dieter Flick ne cesse d’impressionner quand Tuchel, lui, fait des choix de plus en plus critiqués…