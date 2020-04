Les dirigeants du Bayern Munich ne devraient pas recruter Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel pourrait bien être remercié par les dirigeants du PSG en fin de saison. Le coach allemand ne fait plus l’unanimité et Leonardo voudrait le remplacer. Pendant de nombreux mois, les médias spécialisés ont assuré que Tuchel était en contact avec le Bayern Munich.

Il n’ira pas au Bayern

Le club bavarois était une porte de sortie très crédible pour Tuchel. Mais ce n’est plus le cas. En effet, alors que Tuchel vivait quelques épisodes difficiles à Paris, Hans-Dieter Flick, coach intérimaire du Bayern Munich marquait, lui, des points. Si bien que ses dirigeants devraient lui faire confiance au moins une saison de plus l’an prochain. Et surtout ne pas recruter Tuchel.