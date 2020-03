Malgré de grosses sollicitations, Boubacar Kamara ne veut pas quitter l’OM.

Auteur d’une excellente saison, Boubacar Kamara pourrait bien exhausser l’un de ses rêves la saison prochaine. L’OM va certainement jouer la Ligue des Champions et cela ne laisse pas indifférent ce minot du club. « Pour moi, ce serait un rêve et un objectif de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. C’est le club où j’ai toujours joué, je la regardais petit depuis les tribunes. Avoir cette musique au Vélodrome, ce serait magique. Donc si on est y est, vous connaissez la suite, je ne vais pas vous faire de dessin… », a récemment expliqué l’international espoirs français.

Un rêve pour Kamara

Boubacar Kamara pourrait aller jusqu’à recruter plusieurs cadors l’été prochain pour réaliser son rêve. Si Chelsea, la Juventus ou encore le Milan AC sont intéressés à l’idée de le recruter, le joueur, lui, ne se voit pas quitter Marseille.