Le PSG pourrait convaincre Mbappé de rester l’été prochain en le laissant jouer les JO.

Le Paris Saint-Germain le sait, il va être attaqué par Madrid pour Kylian Mbappé l’été prochain. Le club de la capitale ne veut pas perdre son joueur et va devoir le convaincre de rester. Paris a toutefois une carte à jouer avec les Jeux Olympiques de Tokyo.

Mbappé veut les JO

Mbappé veut les jouer et le PSG pourrait accepter de le laisser participer au tournoi olympique. On imagine mal le Real accepter cela en revanche, si le club met 300 millions d’euros sur la table pour le recruter. Pour réaliser son rêve, Mbappé pourrait donc repousser son départ d’un an. Et rester au PSG cet été.